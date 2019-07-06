GAP barajlarından ekonomiye 200 milyar liralık katkı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, GAP bölgesinde işletmeye alınan 23 baraj ve HES'ten yaklaşık 200 milyar lira katkı sağlandığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Türkiye’nin hidroelektrik enerji potansiyelinin yüzde 16’sının Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yer aldığını bildirdi. Hidroelektrik santrallerinin Türkiye’nin hızla artan enerji talebinin yerinde, zamanında ve çevreci bir şekilde karşılanmasını sağladığını vurgulayan Pakdemirli, GAP bölgesinde yürütülen çalışmalara dikkati çekti. Pakdemirli, “Fırat-Dicle Havzası’nda sahip olunan potansiyelin ekonomiye kazandırılması için bugüne kadar kamu-özel sektör iş birliğiyle 23 baraj ve HES’i işletmeye aldık. Bu tesisler işletmeye alındıkları tarihten itibaren 710 milyar kilovat saat enerji üretimi yaparak milli ekonomimize yaklaşık 200 milyar lira katkı sağladı” değerlendirmesinde bulundu.

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