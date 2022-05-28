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Dünya Gannuşi'ye 'gizli örgüt' soruşturması kapsamında yurt dışı yasağı
Dünya

Gannuşi'ye 'gizli örgüt' soruşturması kapsamında yurt dışı yasağı

Tunus Aryana Asliye Mahkemesi Sözcüsü Fatima Bukataya, Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi’nin de aralarında yer aldığı 34 kişi için yurt dışına seyahat yasağı getirildiği yönündeki iddiaları doğruladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 18:28:00 -
Gannuşi'ye 'gizli örgüt' soruşturması kapsamında yurt dışı yasağı

Tunus Aryana Asliye Mahkemesi Sözcüsü Fatima Bukataya, Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi’nin de aralarında yer aldığı 34 kişi için yurt dışına seyahat yasağı getirildiği yönündeki iddiaları doğruladı.

Aynı zamanda Cumhuriyet Savcısı Yardımcısı Bukataya, konuya dair açıklama yaptı.

Bukataya, Nahda lideri Gannuşi’nin de aralarında yer aldığı 34 kişi için seyahat yasağı getirildiğini söyledi.

Yurt dışına çıkış yasağının "gizli örgüt" soruşturması kapsamında alındığını aktaran Bukataya, seyahat yasağı konulan ilgili taraflara henüz kararın tebliğ edilmediğini belirtti.

Bukataya, 34 kişiye "devlet görevlisi olmayan sivil kişilere devlet sırrını ifşa etmek, devlet görevlisi olarak şahsen veya başkaları aracılığıyla hediye kabul etmek, başkaları adına hak ve imtiyazlar talep etmek" gibi suçlamaların yöneltildiğini dile getirdi.

Yurt dışına çıkış yasağı haberlerinin ardından Nahda Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Gannuşi’ye konuya dair tebligat yapılmadığı ve Gannuşi’nin yakın zamanda herhangi bir yurt dışı planının olmadığı belirtilmişti.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

25 Temmuz 2021'de parlamentonun çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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