Gani'yi yerden yere vuran Trump'tan Taliban'a övgü

ABD eski Başkanı Donald Trump, ABD askerlerinin Ortadoğu’ya gönderilmesi kararını "ülke tarihindeki en kötü karar" olarak nitelendirdi.

Haber Global'in haberine göre; Trump, Fox News’ta yayınlanan The Sean programında, ABD askerlerinin Ortadoğu’ya gönderilmesi kararını değerlendirdi. Trump, "Bush ailesinin mutlu olmayacağını biliyorum ama Ortadoğu'ya gitmeye karar vermemizin ülkemizin tarihindeki en kötü karar olduğuna inanıyorum" derken, itirafta da bulundu: "Ortadoğu’yu mahvettik. Bize trilyonlarca dolara, milyonlarca cana mal oldu ve eskisinden farklı değil - çok daha kötü çünkü onu yeniden inşa etmeniz gerekiyor, paramparça oldu. Orada sıkışıp kalmak bataklık gibiydi" dedi.

"Taliban iyi savaşçılardan oluşuyor"

Eylül 1994'te Afganistan'ın Kandahar kentinde kurulup, 1996 yılında başkent Kabil'in kontrolünü ele geçiren, fakat Amerikan güçlerinin ülkeye girmesiyle 2001 yılından sonra güç kaybeden Taliban hakkında Trump'ın yorumu ise epey şaşırttı.

Trump, "Taliban iyi savaşçılardan oluşuyor diyeceğim size. Evet, iyi savaşçılar. Bunun için onlara zaman vermelisiniz. Bin yıldır savaşıyorlar, yaptıkları şey savaşmak" dedi.

"Taliban'ın bize karşı doğru davranıp davranmayacağını kim bilebilir?" diyen Trump, "Eğer akıllılarsa gerçekten yaparlar, Amerikalıları serbest bırakmalılar" dedi.

Trump: Gani'nin tam bir sahtekar olduğunu düşünüyordum

Taliban'ın başkent Kabil'e girmesi ise birlikte, 'daha fazla kan dökülmesini engellemek için gidiyorum' diyerek Afganistan'dan kaçan Cumhurbaşkanı Eşref Gani hakkında da açıklamalarda bulunan Trump, "Tam bir sahtekar" ifadesini kullandı. "Taliban'ın Afgan hükümetiyle anlaşma yapmasını istedim. Açıkçası Gani'ye hiçbir zaman çok güvenmedim. Bunu açıkça da söyledim, onun tam bir sahtekar olduğunu düşünüyordum" diyen Trump, "Gani bütün vaktini senatörlerimizle yemek yiyerek geçiriyordu. Senatörler cebindeydi ve yaşadığımız sorunlardan biri de buydu. Ondan hiç hoşlanmadım, ama nakit dolu arabalarla kaçmasına da bakınca, bunun gerçek olabileceğini düşünüyorum, şüphelenirdim. Yapmanız gereken tek şey, Gani'nin yaşam tarzını, evini, yaşadığı ortamı incelemek. Cinayetten çok farklı şekillerde kurtuldu" şeklinde konuştu.

Joe Biden'a istifa çağrısı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından Başkan Joe Biden'ı istifaya çağırmış, yazılı açıklamasında, "Joe Biden'ın Afganistan'da yaşananlara izin verdiği için utanç içinde istifa etme zamanı geldi. Bu önemli bir şey olmamalı. Çünkü meşru bir şekilde seçilmedi. Joe Biden'ın Afganistan'da yaptığı efsane. Amerikan tarihinin en büyük yenilgilerinden biri olarak tarihe geçecek!" sözlerini sarf etmişti.