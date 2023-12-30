Ganalı güzellik kraliçesi: 126 saat boyunca 4 saat arayla Afrika'da şarkı söyleyerek yeni rekor kırdı! Duyurdular
Gana'da güzellik kraliçesi Afua Asantewaa yaptığı performans haberi gündeme bomba gibi düştü. Duyanı şaşkına çevirdi! 126 saat 52 dakika boyunca şarkı söyleyerek rekor kırdı.
Ganalı kadın 126 saat boyunca şarkı söyleyerek rekor kırdı
Gana'da eski güzellik kraliçesi Afua Asantewaa, 126 saat 52 dakika boyunca şarkı söyleyerek rekor kırdı. 33 yaşındaki Asantewaa, 5 günlük şarkı söyleme maratonunu tamamladı. Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmak isteyen Asantewaa, tüm kadınlara ilham kaynağı olmak istediğini belirtti.
Gana'da eski güzellik kraliçesi Afua Asantewaa, 126 saat 52 dakika boyunca şarkı söyleyerek rekor kırdı. Gana'da eski güzellik kraliçesi 33 yaşındaki Afua Asantewaa, 5 günlük şarkı söyleme maratonunu tamamladı. Başkent Akra'da düzenlenen organizasyonda 24 Aralık'ta şarkı söylemeye başlayan Asantewaa, 126 saat 52 dakika boyunca şarkı söyleyerek rekor kırdı. Daha önce 14 saat boyunca şarkı söyleyen Asantewaa, kendi rekorunu kırdı. Kendini destekleyenlere teşekkür eden 33 yaşındaki eski güzellik kraliçesine kurallar gereği her saat başı 5 dakika ya da her 4 saatte bir 20 dakika mola hakkı tanındı. Ülkenin önde gelen müzik yıldızlarının da izlediği Asantewaa, 5 gün boyunca Gana müziğine özgü 125 şarkı seslendirdi.
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