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Dünya Gana'dan tehdit gibi açıklama: Rusya'yı sorumlu tutacağız!
Dünya

Gana'dan tehdit gibi açıklama: Rusya'yı sorumlu tutacağız!

Gana Dışişleri Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey, Ukrayna'daki herhangi bir Ganalıya bir şey olursa Rusya'yı sorumlu tutacağı konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 08:41:00 -
Gana'dan tehdit gibi açıklama: Rusya'yı sorumlu tutacağız!

Ulusal basındaki haberlere göre, Bakan Botchwey, yaptığı açıklamada, Ukrayna'da devam eden askeri operasyonları insanların hayatını tehlikeye attığını belirtti.

Botchwey, Gana hükümetin Rusya'yı savaşı sona erdirme, geri çekilme ve insancıl hukuka saygı duyma çağrısı yaptığını söyledi.

Ukrayna'daki tüm vatandaşlarını güvende olmasını sağlamaya çalıştığına işaret eden Botchwey, "Rusya, vatandaşlarımızın güvenliği ve emniyetinden sorumludur ve liderliğini insancıl hukuka saygı göstermeye çağırıyoruz." dedi.

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Yorumlar

volkan

yürü beeee kim tutar seni!!! KÜÇÜK ENİŞTE:))) PUTİNİN DE DİZLERİNİN BAĞI ÇÖZÜLMÜŞTÜR GECE UYUYAMAMIŞTIR:)) Ulan rüzgar yapcağınıza kurtarsanıza adamlarınızı... Veya REİSİMİZE RİCA ETSEYDİNİZ SİZEDE EL ATARDIK...
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Burak

Hadi canım, şaka yapıyorsun!!? Gana ha! Vay vay vay, Rus keferesi şimdi harbiden tırsmış ve ne yapacağını şaşırmıştır vallahi! Boru değil Gana abi bu sonuçta:))))
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