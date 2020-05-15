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Gana'da Türk yardım kuruluşları ramazanda 2 bin 855 erzak paketi dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 20:50:34 -
Gana'da Türk yardım kuruluşları ramazanda 2 bin 855 erzak paketi dağıttı

ABUJA (AA) - Türk kurumları ve sivil toplum kuruluşları, Gana'da ramazanda ihtiyaç sahiplerine temel gıda maddeleri dağıttı.

Aziz Mahmut Hüdayı Vakfı Gana Koordinatörü Selman Özpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Umuda Koşanlar Derneği ile Gana'daki Türk toplumunun bağışladığı yardımlarla ülkenin farklı bölgelerinde 2 bin 855 erzak paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını bildirdi.

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