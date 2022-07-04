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Dünya Gana'da öğretmenler greve gitti
Dünya

Gana'da öğretmenler greve gitti

Gana'da öğretmenler, eğitime ayrılan bütçenin ve ücretlerinin artırılması isteğiyle grev başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 21:18:00 -
Gana'da öğretmenler greve gitti

Gana'da öğretmenler, eğitime ayrılan bütçenin ve ücretlerinin artırılması talebiyle grev başlattı.

Öğretmenler Birliğinden yapılan açıklamada, ülkede artan enflasyon nedeniyle öğretmenlerin maaşlarının iyileştirilmesi için hükümete tanınan sürenin dolduğu belirtildi.

Açıklamada, öğretmenlerin talepleri karşılanana kadar bugünden itibaren ülke genelinde süresiz grev kararı alındığı bildirildi.

Greve giden öğretmenlerden Abdulrahman Awal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümete yapılan tüm uygun çağrıların sağır kulaklara düştüğünü söyledi.

Awal, eğitim sektöründe iyileştirmeler için hükümete 30 Haziran'a kadar süre tanındığını belirterek, "Zaman doldu, hükümet hiçbir şey yapmadı. Artık zorluklara tahammül edemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gana hükümeti, ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olunması nedeniyle Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yeniden masaya oturduğunu bildirmişti.

Ülkede artan ekonomik sıkıntılar nedeniyle geçen hafta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 12 polis yaralanmış, 29 kişi gözaltına alınmıştı.

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