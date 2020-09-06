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Aktüel Gana'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 44 bini aştı
Aktüel

Gana'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 44 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 03:39:09 -
Gana'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 44 bini aştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 44 bin 777'ye yükseldi.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar 446 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığı, vaka sayısının son 24 saatte 64 artarak 44 bin 777'ye çıktığı belirtildi.

Ülkede halen 801 aktif vakanın tedavisinin sürdüğü, iyileşenlerin sayısının ise 43,693'e yükseldiği ifade edildi.

Gana'da şimdiye kadar 283 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmediği vurgulandı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısının düşüş göstermesi üzerine 1 Eylül'de uluslararası uçuşlar başlatılmıştı.

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