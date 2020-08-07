  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gana'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 36 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 01:35:13 -
Gana'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 36 bini aştı
ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 36 bin 384'e ulaştı.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 400 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 567 artarak 39 bin 642'ye çıktığı kaydedildi.

Ülkede halen 3 bin 59 aktif vakanın tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının 36 bin 384'e yükseldiği ifade edildi.

Gana'da şimdiye kadar 199 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmediği vurgulandı.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçerken, 22 bin 103 kişi hayatını kaybetti.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hintli kadın defnedildikten 6 gün sonra ortaya çıktı
Dünya

Hintli kadın defnedildikten 6 gün sonra ortaya çıktı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde defnedilen bir kadın 6 gün sonra 'Ben hayattayım' diyerek ortaya çıktı.
Son dokuz seçimi bilen profesör Trump mı, Biden mi? sorusuna yanıt verdi
Dünya

Son dokuz seçimi bilen profesör Trump mı, Biden mi? sorusuna yanıt verdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olan başkanlık seçimlerimde ünlü araştırmacı Allan Lichtman'dan flaş bir tahmin geldi. Son doku..
Libya'dan dikkat çeken açıklama: Paralı savaşçıların tümünde hareketlilik gözlüyoruz
Dünya

Libya'dan dikkat çeken açıklama: Paralı savaşçıların tümünde hareketlilik gözlüyoruz

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, "Hafter'e destek için gönderilen yabancı paralı savaşçıların tümünde hareketlilik gözlüy..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı