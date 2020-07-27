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Medya

Gamze Zeynep Özçelik'ten dikkat çeken paylaşım

Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucu başkanı Zeynep Gamze Özçelik, sosyal medya hesabından Komünist Çin zulmü altında inleyen Doğu Türkistanlıların sesi oldu. Açılan etikete destek veren Özçelik, paylaşımından kanlı bir Doğu Türkistan bayrağı kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 12:15:00 -
Gamze Zeynep Özçelik'ten dikkat çeken paylaşım

Yıllardır Çin'in zulmü altında olan Uygur Türkleri için dün sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. Doğu Türkistan topraklarında yaşam savaşı veren Uygur Türklerinin sesini duyurmak için yapılan paylaşımlara Gamze Özçelik'te destek verdi. Kişisel hesabından Doğu Türkistan bayrağı paylaşarak "DoğuTürkistana SesVer" etiketini yazdı.

 

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