Gamze Özçelik'e anlamlı ödül! Müthiş adım...

Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu olan Gamze Özçelik, Üsküdar Üniversitesi Seçici Kurulu tarafından ödüle layık görüldü. Gamze Özçelik, 24 altın değeri yaşatmak amacıyla kamuoyu tarafından alanında örnek olan kişi ve kurumlara verilen Yüksek İnsani Değerler Ödülleri'nde ödül aldı. Özçelik, sosyal medyada çok konuşuldu.

Üsküdar Üniversitesinin düzenlediği törenle "8. Yüksek İnsani Değerler Ödülleri" sahiplerini buldu.

Üniversitenin seçici kurulu tarafından adalet, dürüstlük, şefkat, merhamet, şeffaflık, yardımlaşma ve fedakarlık gibi değerleri yaşatmak amacıyla alanında örnek kişilere ödüllerin verildiği tören Merkez Yerleşkesi'nde yapıldı.

Törenin açılışında konuşan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, iyi insan olmanın iyi meslek sahibi olmaktan daha önemli olduğunu söyledi.

Bu hedef doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Tarhan, "İyi insan yetiştirmek bizim görevlerimizden. İyi bir bilgisayar mühendisi olur ama mezun olduktan sonra 'hacker' olur. Kimya mühendisi olur, sentetik uyuşturucu üretir. İyicil değil kötücül insanlar olabilirler." dedi.

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Prof. Dr. Tarhan, insanlığa dair iyi değerlerin küreselleşme ve sosyal medya ile kötüye doğru gittiğinin bilimsel olarak da gözlemlendiğine dikkati çekerek, "Burada kendine yaşam hedefi koyması, yaşam piramidinin en yukarısına soyut hedefler koyması gerekiyor. Hayatın sonuna geldiğinde nasıl bir insan olarak anılmak istiyorsun. Nasıl bir insan olmak istiyorsun? Mezar taşında ne yazılmasını istiyorsun? Bunlar önemli. Soyut hedefi olmayan, sadece kendi çıkarını kutsallaştıran insan tipinin çoğaldığını görüyoruz." diye konuştu.

DEPREMDE VATANDAŞLARA BOTLARINI VEREN İTFAİYECİ ÖDÜL ALDI

Törende, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gösterilen üstün davranış ve değerler de ödüllendirildi.

Kahramanmaraş'ta enkaz altından yalın ayak çıkan vatandaşa botlarını veren itfaiye eri Burak Kürşat Aydın ile imam hatip olarak görev yaptığı Beyoğlu Selime Hatun Camisi'nde ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalarıyla bilinen Osman Gökrem ödül aldı.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Umuda Koşanlar Derneği Kurucusu Gamze Özçelik, Prof. Dr. Muhittin Şimşek, yazar Yusuf Kaplan, şair Cengiz Numanoğlu ile yeni medya sanatçısı Refik Anadol da ödüle layık görüldü.