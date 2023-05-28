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Siyaset Gamze Akkuş İlgezdi: 13. Cumhurbaşkanımızın Kılıçdaroğlu olduğunu görüyoruz!
Siyaset

Gamze Akkuş İlgezdi: 13. Cumhurbaşkanımızın Kılıçdaroğlu olduğunu görüyoruz!

Yeniakit Publisher
2023-05-28 20:17:00 -
Gamze Akkuş İlgezdi: 13. Cumhurbaşkanımızın Kılıçdaroğlu olduğunu görüyoruz!

Radyo Sputnik'te konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, seçimi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazandığını iddia etti.

Türkiye bugün sandık başına giderek 13. Cumhurbaşkanı'nı seçti.

Henüz resmi olmayan sonuca göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarışı açık ara önde tamamladı.

Radyo Sputnik'te konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ise seçimi Kılıçdaroğlu'nun kazandığını iddia etti.

İlgezdi, "13. Cumhurbaşkanımızın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu aldığımız sonuçlardan somut bir şekilde görebiliyoruz." dedi.
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