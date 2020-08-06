Gambiya'da Kadın, Çocuk ve Sosyal Refah Bakanı, Kovid-19'a yakalandı
ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da Kadın, Çocuk ve Sosyal Refah Bakanı Fatou Kinteh'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Ulusal basında çıkan haberlerde, Kinteh'e dün yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Gambiya'da daha önce Devlet Başkan Yardımcısı Isatou Touray ve 3 bakan Kovid-19'a yakalanmıştı.
Devlet Devlet Başkanı Adama Barrow ve Sağlık Bakanı Dr. Ahmadou Lamin Samateh, Kovid-19 şüphesi nedeniyle karantinaya girmişti.
Ülkede artan Kovid-19 vakalar nedeniyle 21 gün olağanüstü hal ilan edildi.
Gambiya'da şimdiye kadar 936 Kovid-19 vakası görüldü, 16 kişi yaşamını yitirdi.