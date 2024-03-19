  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e seçim tebriği

İsrail'in Lahey'deki savunması 'pes' dedirtti!

Temel Kotil 'Devlet dedi' diyerek olay çıkışı yaptı: MMU Kaan'da bu olmazsa başımız belaya girer

Milli takımda sakatlık! 2 yıldız kadrodan çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cudi'de yaptık Gabar'da yaptık...

Ali Koç’tan koltuk şantajı! Trabzonspor maçını bahane ederek bu açıklamayı da yaptı… İlk kez söyledi!

Roller değişti! Kuzey Kore, Rusya'ya can suyu vermiş

Ankara'dan kulis bilgileri alan isim emeklilere ilanı yaptı: Her an olabilir her an

Ali Koç istifa ettiğini açıkladı! Trabzonspor-Fenerbahçe olaylı maçın ardından resmen duyurdular...

Fenerbahçe Kulübü resmen açıkladı! 2 Nisan'da Süper Lig'den çekilecek mi çekilmeyecek mi! Süper Lig’den çekilmesi dahil konular görüşülecek!
Dünya Galler Prensesi'nin görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını ikna edemedi
Dünya

Galler Prensesi'nin görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını ikna edemedi

Yeniakit Publisher
2024-03-19 03:49:00 -
Galler Prensesi'nin görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını ikna edemedi

İngiltere'de, üzerinde oynadığı aile fotoğrafını paylaşmasının ardından çeşitli spekülasyonlara konu olan Galler Prensesi Kate Middleton, olayın ardından ilk kez kameralar tarafından görüntülendi ancak sosyal medya kullanıcıları yine ikna olmadı.

İngiltere'de, üzerinde oynadığı aile fotoğrafını paylaşmasının ardından çeşitli spekülasyonlara konu olan Galler Prensesi Kate Middleton, olayın ardından ilk kez kameralar tarafından görüntülendi ancak sosyal medya kullanıcıları yine ikna olmadı.

İngiliz The Sun gazetesi, Galler Prensesi'nin Windsor kentindeki çiftlik ürünleri satılan bir markette bugün çekilmiş görüntülerini yayımladı.

Eşi Prens William'la alışveriş yaparken amatör bir kamera tarafından çekilen videoda ellerinde poşetlerle görüntülenen Prenses Kate ile ilgili haberde, "Mutlu ve huzurlu görünüyor." ifadeleri yer aldı.

Ancak, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı görüntüdeki kişinin Prenses Kate olmadığını iddia eden paylaşımlar yaptı.

Prensesin geçmişte çekilen fotoğraflarıyla bugün çekilen görüntüleri kıyaslayan sosyal medya kullanıcıları, farklı noktalara dikkati çekerek, görüntüdeki kişinin Kate Middleton olmadığını belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ocak ayında karın ameliyatı olan ve 17 Nisan'a kadar resmi görevlerine dönmeyeceği açıklanan Prenses Kate, İngiltere'de 10 Mart'ta kutlanan anneler günü için Kensington Sarayı'nın sosyal medya hesaplarından bir fotoğraf paylaşmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları Prenses ve çocuklarının yer aldığı fotoğrafın üzerinde oynandığını belirterek fotoğrafın gerçek olmadığını iddia etmişti.

Kullanıcıların fotoğraftaki düzenleme hatalarına dikkati çekmesinin ardından birçok uluslararası haber ajansı fotoğrafı yayımdan kaldırmış ve abonelerine fotoğrafı kullanmama çağrısı yapmıştı.

Fotoğrafın gerçek olmadığı iddialarına Kensington Sarayı bir gün sonra yanıt verirken Prenses Kate, amatör bir fotoğrafçı olarak fotoğraf düzenleme uygulamalarını denediğini ve görseldeki hataların kendine ait olduğunu ifade etmişti.

Sosyal medyada ise Prensesin sağlık durumunun kötü olmasından Prens William'la boşanmak üzere olduklarına kadar çeşitli spekülasyonlar yer almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Petrol devi SOCAR’dan Türkiye açıklaması' 'Bugüne kadarki en büyüğü' diyerek ilan ettiler
Ekonomi

Petrol devi SOCAR’dan Türkiye açıklaması' 'Bugüne kadarki en büyüğü' diyerek ilan ettiler

Azerbaycanlı petrol devi SOCAR'dan Türkiye'deki yatırımlarına ilişkin önemli bir duyuru geldi. Şirket Ceo'su Elchin Ibadov tarafından yapıla..
Ekrem’i biz ifşa etmiştik ama Hatay’da kendiliğinden gümledi! Tabela adaylık tel tel döküldü
Gündem

Ekrem’i biz ifşa etmiştik ama Hatay’da kendiliğinden gümledi! Tabela adaylık tel tel döküldü

Yeni Akit Gazetesi'nin geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki tabela aday meselesini deşifre edip sözde adayların Ekrem İmamoğlu'na çalıştığını y..
Ali Koç’tan koltuk şantajı! Trabzonspor maçını bahane ederek bu açıklamayı da yaptı… İlk kez söyledi!
Spor

Ali Koç’tan koltuk şantajı! Trabzonspor maçını bahane ederek bu açıklamayı da yaptı… İlk kez söyledi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçında yaşanan olayların ardından basın toplantısı düzenledi. Koç, ligden çekilme ve başkanlık seçi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23