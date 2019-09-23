Galip İlhaner’ten sert eleştiriler: CHP, PKK’ya itibar kazandırıyor

Murathan Seyitoğlu Ankara Çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin eylemi 21. gününde devam ediyor. Ailelerin eylemine ilişkin yeniakit.com.tr’ye konuşan Stratejist Kürt Siyasetçi Galip İlhaner, “Kürtler, hain terör örgütü HDP/PKK’dan kurtulmaya çalışırken CHP ve Kemalistler onlara yaklaşıyor, onları aklamaya çalışıyor. FETÖ’cüler için sözde ‘Adalet’ adı altında Ankara’dan İstanbul’a yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu, acılı aileler için neden Ankara’dan Diyarbakır’a yürüyüş yapmıyor? HDP/PKK’ya ailelerin acısının dindirilmesi için CHP neden bir çağrıda bulunmuyor?” diye sordu.

İlhaner, PKK’nın çocuklarını kaçırdığı ailelerin devam eden eylemine ilişkin yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

“CHP, suçlulara itibar kazandırıyor”

CHP/HDP ilişkisine yönelik değerlendirmelerde bulunan Stratejist Kürt Siyasetçi Galip İlhaner, “Kürtler, kendi çocuklarına zorla silah vererek; çocuk, polis, asker, kadın, öğretmen, muhtar demeden seri cinayetler işleyen PKK ve HDP’den kurtulmaya çalışıyor. Atatürkçü/Kemalist/ Türk milliyetçisi olarak görünenler ise, PKK’yı açık bir şekilde destekleyerek, akan kana ortak oluyorlar. PKK ile CHP, yani terör sorununun sebebi ile sonucu olan CHP ile PKK, seçimlerdeki desteklerinden dolayı birbirlerine teşekkür ediyorlar. CHP için en iyi Kürt, PKK’lı Kürt olmuş durumda. Bakalım HDP mi CHP’ye katılacak, CHP mi HDP’ye katılacak? Buna da Cemil Bayık (PKK/ABD) karar verecek gibi görünüyor. Apoizm ile Kemalizm birleşebilir mi? Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ABDullah Öcalan’a yenilir mi? Öcalan (HDP) mı kazanacak, Atatürk (CHP) mi kazanacak? Bunu zamanla göreceğiz. Ama, HDP (PKK), birkaç adım CHP’nin önünde görünüyor. Madem CHP ve Türk solu nazarında PKK’lı olmak suç değil. CHP, hatta suçlulara itibar bile kazandırıyor.” şeklinde konuştu.

“CHP’nin yönettiği bir Türkiye bölünür, paramparça olur”

“Şu bir kez daha anlaşılmıştır ki; CHP Türkiye’yi bir arada tutamaz. CHP’nin yönettiği bir Türkiye Suriye’den de beter olur. CHP’nin yönettiği bir Türkiye bölünür, paramparça olur.” olur diyen Galip İlhaner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Nene Hatunların, PKK Diyarbakır il başkanlığı önünde başlattığı ve devam ettirdiği, ‘evladımı istiyorum’ eylemi devam ediyor. FETÖ’cüler için sözde ‘Adalet’ adı altında Ankara’dan İstanbul’a yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu, acılı aileler için neden Ankara’dan Diyarbakır’a yürüyüş yapmıyor? HDP/PKK’ya ailelerin acısının dindirilmesi için CHP neden bir çağrıda bulunmuyor?” diye sordu.

“Eylem sürekli hale getirilmeli ve yıllarca devam ettirilmelidir”

Çocuklarının dağa kaçırılmasıyla ilgili HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde devam eden eylem nedeniyle PKK/HDP’nin oldukça zor bir duruma düştüğünü belirten Galip İlhaner, sözlerini şöyle tamamladı:

“Analar aslında, PKK’yı bile ABD/İsrail’den kurtarmaya çalışıyor. Analar aslında PKK’ya, PKK üst yöneticilerine bile iyilik yapıyor bu eylemlerle. Ama bunu anlayacak kapasiteleri de ferasetleri de yok. Kürtlerin PKK’ya karşı yaptığı bugüne kadarki en büyük isyan, eylem ve itiraz budur. Anaların eylemidir. Bu eylem ve isyan aynı zamanda ABD ve İsrail’e karşı yapılan bir eylemdir. Eylem sürekli hale getirilmeli ve yıllarca devam ettirilmelidir. Bunun sürekliliğini sağlamak için; günde bir ya da birkaç anne nöbetleşe eylem yapabilir.”