Galip Ensarioğlu açıkladı! Narin işte bu yüzden öldürüldü…

Türkiye’yi ayağa kaldıran Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi’nde cansız bedeni çuval içine sarılmış derede bulunan Narin Güran soruşturması devam ediyor.

Daha önce olayla ilgili açıklama yapan ve açıklamaları çarpıtılan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip ensarioğlu yeni bir açıklama yaptı.

"Görmemesi gerek bir şeyi görmüş olabilir"

Ensarioğlu, açıklamasında Narin’in görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için amcası tarafından öldürülmüş olabileceğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Söylediğim gibi aileden de dostlarım var. Tamamen soruşturmanın gizliliğine vurgu yaptım. 'Ailede dostlarımız var' sözümü de çarpıttılar, 'Ailedekiler gözaltına alınmamalı' dediğimi bile yazanlar oldu. Aileden gözaltına alınanların olması, gözaltına alınmayanlar da dahil bütün ailenin suçlu olduğu anlamına gelmez. Ayrıca gözaltına alınan herkes kesinlikle suçludur da denemez elbette. Soruşturma henüz devam ediyor.

Narin’in Kuran kursundan çıkarken başında bulunan tülbenti ailesiyle birlikte yaşadığı evinde bulundu. Bu önemli bir bilgi çünkü Narin’in eve ulaşmadan kaçırılmış olabileceği gibi tahminler de yürütülüyordu. Ancak tülbentin evde bulunması Narin’in eve ulaştığını gösteriyor.

Ayrıca o gün, köyün gençleri de iki gün sonra olacak düğünün davetiyelerini dağıtmak için civar köylere gitmiş. Bunlar, Narin’in görmemesi gereken bir şey gördüğü için, amcası Salim Güran tarafından öldürülmüş olabileceği düşüncesini akla getiriyor. Henüz bunları reddediyor kendisi."

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