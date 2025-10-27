Galericilerin kavgasında kan aktı: 1 kişi hayatını kaybetti!
Karatay ilçesinde galericilik yapan 41 yaşındaki Ahmet Çay, alacak meselesi yüzünden çıkan kavgası meslektaşı Mustafa A. ve oğlu Mehmet Akif A.'nın bıçaklanarak öldürüldü.
Konya'nın Karatay ilçesinde, Ahmet Çay ile meslektaşı Mustafa A. ve oğlu Mehmet Akif A. arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Çay, bacağından bıçakla, kavgayı ayırmak isteyen arkadaşı Birol A., aldığı yumruk darbeleri sonucu yaralandı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI
Tedaviye alınan yaralılardan Çay, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.
Birol Aytaç'ın sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.
SALDIRGAN VE OĞLU YAKALANDI
Kaçan Mustafa A. ve oğlu Mehmet Akif A. da kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.