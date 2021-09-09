Galatasray'da Sacha Boey depremi
Galatasaray, Sacha Boey'un 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
Galatasaray, Sacha Boey'in sol üst arka adalesinde ikinci derecede zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
En az 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak
Galatasaray'da bugün gerçekleştirilen antrenmanda yer almayan Sacha Boey'in tedavi gördüğü açıklandı. Sacha Boey'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Dün akşam yapılan antrenmandaki çift kale maçta arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün yapılan tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Sacha Boey’in tedavisine başlandı" ifadeleri kullanıldı.