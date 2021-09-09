  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Galatasray'da Sacha Boey depremi
FETÖ'cüler polisin dikkati sayesinde yakayı ele verdi!
İstanbul trafiğindeki son durum korkuttu
Anadolu Otoyolu'nda kaza: Yaralılar var
Spor Galatasray'da Sacha Boey depremi
Spor

Galatasray'da Sacha Boey depremi

Galatasaray, Sacha Boey'un 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 21:02:00 -
Galatasray'da Sacha Boey depremi

Galatasaray, Sacha Boey'in sol üst arka adalesinde ikinci derecede zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

En az 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak

Galatasaray'da bugün gerçekleştirilen antrenmanda yer almayan Sacha Boey'in tedavi gördüğü açıklandı. Sacha Boey'in 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Dün akşam yapılan antrenmandaki çift kale maçta arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün yapılan tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Sacha Boey’in tedavisine başlandı" ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay