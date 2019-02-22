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Galatasay'dan veda

Cimbom, Avrupa kupalarına veda etti

22 Şubat 2019 Cuma 01:00
Galatasay'dan veda

 

Stat: Luz

Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Şovre, Sebastian Georghe (Romanya)

Benfica: Vlachodimos, Almeida, Dias, Ferreira, Grimaldo, Pizzi (Dk. 83 Gabriel), Fernandes, Florentino, Cervi (Dk. 59 Rafa Silva), Felix (Dk. 76 Jonas), Seferovic

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk (Dk. 78 Sinan Gümüş), Ndiaye, Feghouli (Dk. 83 Emre Akbaba), Belhanda, Onyekuru (Dk. 83 Yunus Akgün), Diagne

Sarı kartlar: Dk. 4 Marcao, Dk. 90+3 Ndiaye (Galatasaray), Dk. 90+3 Jonas (Benfica)

 

LİZBON (AA) - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 2-1 yenildiği Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda golsüz berabere kaldı ve Avrupa kupalarına veda etti.

62. dakikada Benfica'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Felix, kötü vurarak topu auta gönderdi.

63. dakikada Benfica defansının hatasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda'nın vuruşunda top ağlara gitti. Ancak ofsayt nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.

85. dakikada Galatasaray'ın atağında ceza sahasına yapılan ortada Diagne'nin kafa vuruşunda kaleci Vlachodimos'dan dönen topu Emre Akbaba ağlara gönderdi. Maçın hakemi pozisyonun ofsayt olduğuna hükmetti.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

 

 

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 01:00
  1. Benfica
  2. Galatasaray
  3. Luz Stadı
  4. son 32 turu rövanş maçı
  5. UEFA Avrupa Ligi

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