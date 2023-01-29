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Spor Galatasaraylıları bile şaşkına çeviren transfer hamlesi!
Spor

Galatasaraylıları bile şaşkına çeviren transfer hamlesi!

Süper Lig'de üst üste kazandığı maçlarla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 21:54:00 -
Galatasaraylıları bile şaşkına çeviren transfer hamlesi!

Süper Lig'de üst üste kazandığı maçlarla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Sarı-kırmızılı heyet LaLiga2 ekiplerinden Granada'nın oyuncusu Myrto Uzuni ile görüşmelere başladı. Galatasaray heyeti 12 milyon euro gibi yüksek bir serbest kalma bedeline karşı çıkarken Granada kulübü bu konuda ısrarcı davranıyor. 

Bu sezon oynadığı oyunla taraftarlardan takdir toplayan Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Akşam'a göre; geçtiğimiz günlerde transferlerini açıklama başlayan Sarı-kırmızılı kulüp bir yenisini daha bitirmeye hazırlanıyor. Sol kanat için transfer talebinde bulunan Okan Buruk listesinin ilk sırasına Arnavut oyuncu Myrto Uzuni'yi ekledi.

Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda ilerleyen Erden Timur ve heyeti tecrübeli oyuncu için masaya oturdu. 12 milyon euro serbest kalma bedeliyle kapıyı açan Granada kulübü bu konuda ısrarcı davranıyor. Sarı-kırmızılı heyet İspanyol kulübüne rakamın çok yüksek olduğu ve transferde indirime gitmesini talep etti. Myrto Uzuni ile Galatasaray'ın yanı sıra İngiliz ekibi Leeds United'ın da ilgilendiği ortaya çıktı.

Galatasaray yetkilileri Granada heyetinin inadını kırmaması durumunda başka oyuncularla görüşme masasına oturacağı iddialar arasında. Transfer detaylarının önümüzdeki günlerde şekillenmesi bekleniyor.

Bu sezon 22 maça çıkan tecrübeli oyuncu 14 gol 2 asist ile 16 gole direkt katkı sağladı.

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