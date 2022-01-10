Galatasaraylılar Burak Elmas’a tepkili!

Biri UEFA Avrupa Kupası olmak üzere Galatasaray’a 16 kupa kazandıran Teknik Direktör Fatih Terim, bugün itibariyle kulübünden ayrıldı.

Sezon sonunda tamamı genç oyuncularla yeni bir projeye başlayan Terim, takımın art arda mağlubiyetler alması ve galibiyete hasret kalması nedeniyle tepki çekmişti. Ancak taraftarların büyük bir bölümü, Terim’in projesinin başarılı olacağını söyleyip sabır gösterilmesi gerektiğini savunuyordu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas da, Fatih Terim’le her halükarda yola devam edeceklerini söylemiş, genç kadroyla başlanan bu projenin başında Terim’in olduğunu vurgulamıştı. Ayrıca Elmas, başkanlık seçim sürecinde de tüm stratejisini Fatih Terim üzerinden yürütmüştü.

Bugün Terim’in Galatasaray’dan ayrılmasıyla birlikte taraftarların büyük bölümü “#BurakElmasİstifa” etiketine destek vererek sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Yarım saat içinde binlerce Galatasaraylı, Burak Elmas’ı istifaya çağırdı.

Elmas’a yönelik tepkilerden bazıları: