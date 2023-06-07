Galatasaraylılar bu habere üzülecek... Formayı bile giydirdiler: Başka alternatif kalmadı!

Fenerbahçe derbisi sonrası, Türkiye'den ayrılan Mauro Icardi için Suudi Arabistan'da Galatasaray taraftarını üzen gelişmeler yaşanıyor...

Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluğunun baş aktörü olarak gösterilen Mauro Icardi 'nin yeni sezonda Sarı-Kırmızılı formayı giyip giymeyeceği merak konusu. 3-0 kazanılan maçın Fenerbahçe derbisinin ardından Türkiye'den ayrılan Arjantinli yıldızın Türkiye dönüp dönmeyeceği merak konusuydu. Tgrthabere göre;

Diğer yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dün katıldığı bir organizasyonda sarı-kırmızılı taraftarları sevindirecek açıklamalarda bulunmuştu. Bonservisi Fransız devi Paris St. Germain'de bulunan yıldız futbolcunun transferine ilişkin bir soruya Özbek, "Icardi geliyor" cevabını vermişti.

Buna karşın son dönemde futbola yaptığı dev yatırımlarla Avrupa transfer piyasasını alt üst eden Suudi Arabistan'dan Galatasaraylıları endişelendirecek haberler gelmeye başladı. Suudi Arabistan ekibi Al Taawon'ın, Icardi'ye resmi teklifte bulunduğu öne sürülürken yıldız golcünün düşünmek için süre istediği bildirildi.



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Bu haber üzerine transfere bitti gözüyle bakan Al Taawon taraftarları, sosyal medya hesaplarından Icardi'ye takımlarının formasını giydirerek yüzlerce fotoğraf paylaşmaya başladı.

MAAŞ TEKLİFİ ÇOK YÜKSEK

Gelen bilgilere göre Icardi, Al Taawon'dan şu ana kadar aldığı tüm tekliflerden daha yüksek bir maaş teklifi aldı. Geçen sezon Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'dan sonra son olarak Ral Madrid'in yıldızı Karim Benzema'nın da Al İttihad'a imza atarak dahil olduğu Suudi Arabistan Ligi, yüksek maaş teklifleriyle futbolcular için oldukça cazip bir lig haline geldi.