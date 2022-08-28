Galatasaraylılar bu habere çok üzülecek!

Fransa Ligue 1'de 4. hafta mücadelesinde Nantes, Toulouse'u konuk etti. İlk yarı, Toulouse'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Mostafa Mohamed, 46. dakikada oyuna girdi ve tüm gidişatı değiştirdi. Nantes, 50. dakikada 1-1'lik eşitliği yakaladı. Mohamed, 55. dakikada sahneye çıktı ve attığı golle takımına 2-1'lik üstünlüğü getirdi. Mısırlı yıldız, 63. dakikada Simon'un Nantes'ı 3-1 öne geçiren golde ise asisti yapan isim oldu.

Fransa Ligue 1'de 4. hafta karşılaşmasında Nantes ile Toulouse karşı karşıya geldi.

Beaujoire Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Nantes'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi Nantes'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Evann Guessand, 55. dakikada Mostafa Mohamed ve 61. dakikada Moses Simon kaydetti. Toulouse'un tek sayısı ise 15. dakikada Aboukhlal'den geldi.

Bu sonucun ardından Nantes, ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 5'e yükseltti ve 11. sırada yer aldı. İlk kez mğalup olan Toulouse ise 5 puanla 10. sırada yer buldu.

Nantes, gelecek hafta Strasbourg deplasmanına gidecek. Toulouse ise PSG'yi konuk edecek.

Nantes'ın Galatasaray'dan sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed, karşılaşmaya damgasını vurdu.

Mısırlı futbolcu, ikinci yarının başında dahil olduğu oyunda önce takımını öne geçiren golü attı ardından 3. golde asisti yapan isim oldu.

Maçın oyuncusu olan Mohamed, Fransa'da en çok konuşulan isimler arasında yerini aldı.



