Galatasaraylılar bu habere çok sevinecek!

Galatasaray'da sergilediği performansla hayal kırıklığı oluşturan Haris Seferovic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar 30 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayırmak istiyordu. Cimbom'a İsviçreli forvetin transferiyle ilgili müjde geldi.

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, ocak ayında birçok isimle vedalaşmayı hedefliyor Bu isimlerden birisi de Haris Seferovic.

Cimbom'un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Haris Seferovic, İtalyan basınına göre de devre arasında Benfica'ya dönecek. Takvim'in derlediği habere göre, İsviçreli golcünün yerine santrfor arayışları başladı.

Sarı-Kırmızılı takıma sezon başında Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Haris Seferovic yaz hazırlık kampında beğenilmişti. Ancak Seferovic ligler başlayınca beklentileri karşılayamadı. Benfica'ya bu transfer için 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeneceği açıklanmıştı. Buna karşın Seferovic'in hayal kırıklığı oluşturması ocak ayında ayrılık iddialarını ortaya çıkardı.

Aslan, Seferovic'e yıllık 2.3 milyon Euro ödemeyi taahhüt etmişti. Cimbom'un şimdi bu ücretten nasıl kurtulacağı merak konusu oldu. 30 yaşındaki futbolcuya sezonun geri kalanı için 1.15 milyon Euro daha ödeme yapılması gerekiyor. İtalya'dan Tutto Mercato'nun haberine göre; Seferovic'in Benfica'ya Ocak ayında dönüşüne kesin gözle bakılıyor. Seferovic Süper Lig'de 8 karşılaşmada görev aldı. İsviçreli oyuncu sadece kupada 2 gol atabildi.