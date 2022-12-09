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Spor Galatasaraylı yıldız için karar Tolunay Kafkas'ta!
Spor

Galatasaraylı yıldız için karar Tolunay Kafkas'ta!

Galatasaray'ın 19 yaşındaki yıldız adayı için Tolunay Kafkas'ın vereceği karar merak konusu oldu. Bulgaristan vatandaşlığı da bulunan oyuncunun milli takım tercihi kimden yana olacak? Şimdi gözler Milli Takım'da altyapılardan sorumlu olan Tolunay Kafkas'a çevrildi. İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2022-12-09 16:03:00 -
Galatasaraylı yıldız için karar Tolunay Kafkas'ta!

Galatasaray'ın 19 yaşındaki yıldız adayı için Tolunay Kafkas'ın vereceği karar merak konusu oldu. Bulgaristan vatandaşlığı da bulunan oyuncunun milli takım tercihi kimden yana olacak? Şimdi gözler Milli Takım'da altyapılardan sorumlu olan Tolunay Kafkas'a çevrildi. İşte detaylar…

Galatasaray'ın son gözdesinin kaderi Tolunay Kafkas'ın iki dudağının arasında. Sarı-Kırmızılıların dikkat çeken yıldız adayı, milli takım tercihini kimden yana yapacak? Bulgaristan vatandaşlığı da olan oyuncu için Tolunay Kafkas'ın yapacağı hamle merak konusu.

Milli Takım'da altyapılardan sorumlu olan Tolunay Kafkas'ın Galatasaray'ın 19 yaşındaki futbolcusu Baran Aksaka için adım atıp atmayacağı merak ediliyor. Galatasaraylı taraftarlar, sergilediği performansla dikkat çeken ve Bulgaristan vatandaşlığı da olan oyuncunun Milli Takımımıza kazandırılmasını bekliyor.

Aksaka'da gözler Tolunay Kafkas'a çevrilirken deneyimli teknik adamın oyuncuyu kadroya davet edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. Villarreal maçındaki formuyla dikkat çeken 19 yaşındaki futbolcunun hocası Okan Buruk "İnşallah bu takım içinde ligde de süre alacak" ifadelerini kullanmıştı.

Süper Lig ve 1. Lig'den birçok takım Baran Aksaka için Galatasaray'a teklif sunarken, Okan Buruk'un talebiyle bu teklifler reddedildi.

TOLUNAY KAFKAS'IN TAVRI MERAK KONUSU

Sabah'a göre Bulgaristan U21 takımı Aksaka'ya davet gönderme kararı alırken şimdi gözler Tolunay Kafkas'ın takınacağı tavra çevrildi.

11 yıldır Galatasaray altyapısında bulunan oyuncu bu sezon iki Türkiye Kupası maçında süre aldı. Aksaka'nın 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor.

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