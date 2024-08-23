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Spor Galatasaraylı Kerem LGBT bayrağına böyle tekme attı
Spor

Galatasaraylı Kerem LGBT bayrağına böyle tekme attı

Yeniakit Publisher
2024-08-23 08:54:00 - 2024-08-23 08:55:32

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, İsviçre takımı Young Boys'a deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, İsviçre takımı Young Boys'a deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Maçta ikinci yarıya 2-0 geride başlayan Galatasaray aradığı golleri Michy Batshuayi ile buldu.

66. dakikada Jelert'in yerine oyuna giren Batshuayi aynı dakika içinde kullanılan köşe vuruşunun ardından topu filelere yolladı ve skoru 2-1'e taşıdı.

Belçikalı forvet 6 dakika içinde kaydettiği iki golle skoru 2-2'ye getirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu gollere dair sevinç sırasında dikkat çeken bir şey yaşandı. Young Boys takımının evi Stadion Wankdorf’ta korner direklerinin LGBT bayrağının gökkuşağı renklerini taşıması maçtan önce de gündem olmuştu.

Galatasaray’ın gol sevinçlerinde Kerem Aktürkoğlu’nun LGBT bayrağının olduğu korner bayrağına tekme atması dikkat çekti.

Muhafakazar kimliğiyle tanınan Kerem’in bu görüntüleri ise tribünden çekilen görüntülerle ortaya çıktı.

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Yorumlar

yener tutan

Keremim benim. Parti kur oy verelim reis !
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