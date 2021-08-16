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Spor Galatasaraylı futbolcular birbirine girdi! Marcao takım arkadaşına önce kafa sonra tokat attı
Spor

Galatasaraylı futbolcular birbirine girdi! Marcao takım arkadaşına önce kafa sonra tokat attı

Galatasaray'da Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında çıkan tartışmada Marcao takım arkadaşında önce kafa sonra da tokat atınca kırmızı kart gördü.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 23:44:00 - 2021-08-17 00:47:33
Galatasaraylı futbolcular birbirine girdi! Marcao takım arkadaşına önce kafa sonra tokat attı

Giresunspor- Galatasaray maçında uzun süre unutulmayacak bir olay yaşandı. Mücadelenin 61. dakikasında savunmadan çılgına dönerek çıkan ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanına giden Marcao, milli futbolcuya yumruk attı.

Araya giren Galatasaraylı oyuncular, Brezilyalı savunmacıyı sakinleştirmekte güçlük çekti. Olayın ardından çılgına dönen Fatih Terim, Marcao'ya tepki gösterdi. Karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, VAR incelemesi sonrasında Marcao'ya kırmızı kart gösterdi.

Fatih Terim'den Kerem'e destek!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marcao'nun vurduğu Kerem Aktürkoğlu'nu oyundan çıktıktan sonra teselli etti. Bu sırada Giresunspor taraftarları, Marcao'ya tepki gösterdi, Kerem Aktürkoğlu lehine tezahüratlar yaptı.

Marcao'un, Halil Dervişoğlu'na da tokat attığı iddia edilmişti!

Galatasaray ile Ümit Milli Takım'ın geçen sezon oynadığı hazırlık maçında ikili mücadele sonrası Marcao'nun, Milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat attığı ileri sürülmüştü.

 

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