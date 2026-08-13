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Yerel Galatasaraylı futbolcu hastaneye gitti, kriz çıktı!
Yerel

Galatasaraylı futbolcu hastaneye gitti, kriz çıktı!

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Galatasaraylı futbolcu hastaneye gitti, kriz çıktı!

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs, gece saatlerinde Maslak'taki bir hastanenin önünde görüntülendi.

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs, gece saatlerinde Maslak'taki bir hastanenin önünde görüntülendi.

Yürümekte zorlanan arkadaşına destek olarak hastaneye götüren Jakobs'u görüntülemek isteyen muhabirlere güvenlik görevlileri müdahale ederek fotoğraf çekilmemesini istedi.

Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Ismail Jakobs, önceki gece Maslak'ta bir hastaneye girerken görüntülendi. Jakobs'un bir arkadaşını hastaneye getirdiği öğrenilirken, fotoğraf krizi yaşandı.

Ismail Jakobs, aracıyla hastanenin önüne geldi. 26 yaşındaki Senegalli yıldız futbolcu, araçtan bir erkek arkadaşıyla birlikte indi.

Jakobs'un, yürümekte zorlandığı görülen arkadaşının koluna girerek ona yardımcı olduğu ve birlikte hızlı adımlarla hastanenin içine girdikleri belirtildi.

 

HASTANE ÖNÜNDE FOTOĞRAF KRİZİ

Hürriyet'in haberine göre, Jakobs'un hastaneye gelişini görüntülemek isteyen muhabirler ise güvenlik görevlilerinin uyarısıyla karşılaştı. Görevliler, basın mensuplarından fotoğraf çekmemelerini istedi.

Galatasaraylı futbolcunun arkadaşını hastaneye getirdiği anlar kameraya yansıdı.

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