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Spor Galatasaraylı Diagne, ülkesi Senegal'de eğitim gördüğü ilkokulu yeniletti
Spor

Galatasaraylı Diagne, ülkesi Senegal'de eğitim gördüğü ilkokulu yeniletti

Yeniakit Publisher
2020-12-14 12:57:59 -
Galatasaraylı Diagne, ülkesi Senegal'de eğitim gördüğü ilkokulu yeniletti

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, ülkesinde ilköğretim eğitimini gördüğü okulu yeniletti.

Alınan bilgiye göre Diagne, başkent Dakar'daki HLM bölgesinde bulunan ve kendisi ile kardeşlerinin de ilköğretim döneminde eğitim gördüğü "HLM4 C/D" isimli okulun tadilatını üstlendi.

Okulda yuva seviyesinde 22, ilk ve orta öğretim seviyesinde 253, lise seviyesinde ise 500 olmak üzere toplamda 775 öğrenci eğitim görecek.

Yenileme işlemlerinin ardından aralarında çocukların da bulunduğu yerel halk, okulun duvarına Diagne'nin resmini çizerek sarı-kırmızılı futbolcuya teşekkürlerini iletti.

Tecrübeli futbolcu, yenilenen okulun ve duvarına çizilen resminin fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

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