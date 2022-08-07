Galatasaray'ın yıldızına dev teklif!

Geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren ve gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün, ligin sona ermesiyle birlikte Galatasaray'a geri dönmüştü. Yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarında da ortaya koyduğu oyunla sarı - kırmızılı taraftarların beğenisini toplaya genç futbolcuya MLS ekibi Los Angeles FC'den teklif geldi.



Son dakika haberleri: Galatasaray taraftarları yeni sezona ve yapılacak transferlere odaklanırken, sarı - kırmızılı takıma geri dönen Yunus Akgün'ün de performansını merak ediyordu. Geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren ve ortaya koyduğu oyunla büyük beğeni toplayan Yunus Akgün'ün 'Parçalı' formayla macerası kısa sürebilir...

Galatasaray'da sezon öncesi hazırlık maçlarındaki performansıyla parlayan Yunus Akgün'e Amerika'dan teklif geldi.

MLS'TEN 7.5 MİLYON EURO

Fanatik'in haberine göre; MLS ekibi Los Angeles FC, genç futbolcu için sarı - kırmızılı ekibe 7.5 milyon euro ve sonraki satıştan %25 pay teklif etti.

Galatasaray'ın ise teklifi düşünmek için ABD ekibinden süre istedi.

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla 39 resmi maça çıkan Yunus Akgün, 9 gol - 17 asistlik bir performans sergiledi.



