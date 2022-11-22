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Spor Galatasaray'ın yıldızı da zaferi kutladı!
Spor

Galatasaray'ın yıldızı da zaferi kutladı!

2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Suudi Arabistan, Arjantin'i 2-1 yenerek turnuvanın ilk sürprizine imza attı. Suudi Arabistan'ın galibiyeti sonrası Bafetimbi Gomis, büyük sevinç yaşadı.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 17:35:00 -
Galatasaray'ın yıldızı da zaferi kutladı!

2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Suudi Arabistan, Arjantin'i 2-1 yenerek turnuvanın ilk sürprizine imza attı. Suudi Arabistan'ın galibiyeti sonrası Bafetimbi Gomis, büyük sevinç yaşadı.

2022 Katar Dünya Kupası C Grubu ilk maçında, Lionel Scalano'nin ekibi Arjantin ile Herve Renard'ın yönetimindeki Suudi Arabistan karşı karşıya geldi.

Lusail Stadyumu'nda oynanan mücadelede Suudi Arabistan, güçlü rakibi Arjantin'i 2-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Mücadeleyi ise tribünlerde tanıdık bir isim takip etti. Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis, Dünya Kupası maçını tribünlerden seyretti.

Suudi Arabistanlı taraftarların arasında karşılaşmayı izleyen Gomis, galibiyet sonrasında büyük sevinç yaşadı, bu anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Gomis yaptığı paylaşımda, "Suudi Arabistan'dan bir sürpriz bekliyordum ve rüya gerçek oldu." dedi.

Tecrübeli isim ayrıca, "Oyuncuları tebrik ediyorum. Suudi halkını tebrik ediyorum. Sizler adına çok gururluyum ve mutluyum." ifadelerini kullandı.

Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giymişti

Fransız oyuncu, 2018-2019 transfer döneminde Galatasaray'dan Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olmuştu.

3 sezon boyunca Arap temsilcisinde forma giyen 37 yaşındaki isim, çıktığı 150 mücadelede 108 gole imza atarak takımına büyük katkıda bulunmuştu.

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