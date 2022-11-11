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Spor Galatasaray’ın yıldız ismi isyan etti: Dönerci bile benden daha çok kazanıyor
Spor

Galatasaray’ın yıldız ismi isyan etti: Dönerci bile benden daha çok kazanıyor

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün'ün aldığı maaş nedeniyle büyük rahatsızlık duyduğu öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 11:56:00 -
Galatasaray’ın yıldız ismi isyan etti: Dönerci bile benden daha çok kazanıyor

Galatasaray’da bu sezon beklentileri karşılayamayan Yunus Akgün'ün aldığı düşük maaş nedeniyle rahatsız olduğu belirtildi.

Ligde formasını Rashica'ya kaptıran ve son oynanan Ofspor maçında ıslıklanan Yunus Akgün'ün yakın çevresine dert yandığı ve şu ifadeleri kullandığı iddia edildi:

* Almanya’da dönercilik yapan akrabam benden çok kazanıyor. Benimle dalga geçiyor.

* Galatasaray’ın oyuncusuyum. Milli takıma gidiyorum. Sürekli bana “zam yapalım” diyorlar. Ortada birşey yok.

* Yabancılara ceza kesiyorlar. Benim 1 yıllık ücretimden fazla. Adamın umrunda bile olmuyor. Ben o paraya bir sene oynuyorum.

* Parasında da değilim, “değer görmemek” çok can sıkıcı. Adama koyuyor."

* 1.5 milyon euro’ya oynayan adamı, 'Galatasaray için indirim yaptı' diye göklere çıkarttırıyorlar. Bize gelince 'Sen bizim evladımızsın.'"

Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Yunus Akgün Galatasaray'da senelik 900 bin lira (46 bin euro) kazanıyor.

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