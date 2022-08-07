Galatasaray'ın yeni transferleri İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın transferlerini KAP'a bildirdiği Lucas Torreira ve Dries Mertens, İstanbul'a geldi.
Galatasaray Kulübü, bonservisi İngiltere temsilcisi Arsenal'de bulunan Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Sarı-kırmızlı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua'nın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Mertens ile görüşmelere başlandı
Galatasaray, son olarak İtalya'nın Napoli takımında forma giyen serbest oyuncu statüsündeki Belçikalı futbolcu Dries Mertens ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dries Mertens’in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Özel uçakla İstanbul'a geldiler
Galatasaray'ın yeni transferleri Lucas Torreira ve Dries Mertens, İstanbul'a geldi. Erden Timur ve Arda Turan ikilisi Torreira ile birlikte Milano'dan Brüksel'e geçti. Burada Mertens de uçağa bindi. Galatasaray'ın yeni transferlerini taşıyan uçak gece 02.00 sularında İstanbul'a indi.