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Spor

Galatasaray'ın yeni transferi konuştu

Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, çok farklı duygular içerisinde olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 18:16:00 -
Galatasaray'ın yeni transferi konuştu

Galatasaray Kulübü'nün yeni transferi olan Fatih Öztürk, bu kadroya dahil olduğu için duyduğu sevinci paylaştı.

2 yıllık sözleşmeye imza atan 33 yaşındaki kaleci Fatih Öztürk, GS TV'ye konuk olarak açıklamalar yaptı.

Bu transferden duyduğu memnuniyeti ifade eden yeni kaleci, çok farklı duygular içerisinde olduğunu belirterek Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulübü ve futbol anlamında çatısı olduğunu söyledi.

Herkesin olmak istediği yerde olduğunu belirten Öztürk, her sabah şampiyon gibi uyanıp, şampiyon gibi çalışıp, Galatasaray taraftarı için elinden geleni yapacağını vurguladı.

"Sayın başkanımız ve sayın hocamız için de her şeyi yapmaya hazırım artık." diyen 33 yaşındaki transfer, Türk Telekom Stadı'na ilk defa seneler önce bir Türkiye Kupası maçında Galatasaray'ın rakibi olarak çıktığını anımsatarak bu stadın ayrı bir ambiyansı olduğunu bildirdi.

Artık sarı-kırmızılı camia için penaltıları kurtarmaya, şutları çıkarmaya çalışacağını ifade eden Öztürk, bu stadın her zaman performansı için özel olduğunu, şimdi de bu formayla performansına devam edeceğini kaydetti.

Yeni transfer hakkında açıklamada bulunan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da, tecrübeli kalecinin Türkiye'de kendini ispatladığını, çok beğendikleri ve takdir ettikleri bir kardeşleri olduğunu belirtti.

Geçen yıl transferin 'direkten döndüğünü' ama bu yıla nasip olduğunu ifade eden Albayrak, Öztürk'ün kulübünden serbest kalmasını isteyerek Galatasaray'ın ücret ödemesini sağladığını aktardı.

Kasımpaşa Kulübüne ve başkanına da teşekkürlerini ifade eden Albayrak, Fatih Öztürk'e 'hoşgeldin' dileklerini iletti.

 

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