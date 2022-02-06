Galatasaray'ın yeni transferi Inaki Pena, ilk maçında rekora ortak oldu!
Galatasaray'ın Barcelona B Takımı'ndan kadrosuna kattığı file bekçisi Inaki Pena, Alanyaspor karşısında gösterdiği performansla övgü aldı.
Galatasaray'ın Barcelona B Takımı'ndan kadrosuna kattığı file bekçisi Inaki Pena, Alanyaspor karşısında gösterdiği performansla övgü aldı.
Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor-Galatasaray maçında Inaki Pena'nın performansı dikkat çekti.
Sarı-kırmızılıların yeni transferi Pena, Galatasaray formasıyla ilk maçında Alanya'da çıktı.
Genç kaleci, Alanyaspor karşısında 4 kurtarışa imza attı. İşte bu sezon Galatasaray forması giyen kalecilerin bir Süper Lig maçında ulaştıkları en yüksek kurtarış sayıları
Inaki Pena - 4
Fernando Muslera - 4
İsmail Çipe - 3
Fatih Öztürk - 3
TARAFTARDAN ÖVGÜ ALDI
22 yaşındaki file bekçisi, yaptığı kritik kurtarışlar ve topu oyuna sokma becerisiyle de dikkat çekti.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Pena'nın performansıyla ilgili sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.