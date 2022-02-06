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Spor Galatasaray'ın yeni transferi Inaki Pena, ilk maçında rekora ortak oldu!
Spor

Galatasaray'ın yeni transferi Inaki Pena, ilk maçında rekora ortak oldu!

Galatasaray'ın Barcelona B Takımı'ndan kadrosuna kattığı file bekçisi Inaki Pena, Alanyaspor karşısında gösterdiği performansla övgü aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 19:08:00 -
Galatasaray'ın yeni transferi Inaki Pena, ilk maçında rekora ortak oldu!

Galatasaray'ın Barcelona B Takımı'ndan kadrosuna kattığı file bekçisi Inaki Pena, Alanyaspor karşısında gösterdiği performansla övgü aldı.

Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor-Galatasaray maçında Inaki Pena'nın performansı dikkat çekti.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Pena, Galatasaray formasıyla ilk maçında Alanya'da çıktı.

Genç kaleci, Alanyaspor karşısında 4 kurtarışa imza attı. İşte bu sezon Galatasaray forması giyen kalecilerin bir Süper Lig maçında ulaştıkları en yüksek kurtarış sayıları

Inaki Pena - 4

Fernando Muslera - 4

İsmail Çipe - 3

Fatih Öztürk - 3

TARAFTARDAN ÖVGÜ ALDI

22 yaşındaki file bekçisi, yaptığı kritik kurtarışlar ve topu oyuna sokma becerisiyle de dikkat çekti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Pena'nın performansıyla ilgili sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.

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