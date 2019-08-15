Galatasaray'ın yeni transferi imzaya geliyor!

Galatasaray, Roma forması giyen 30 yaşındaki Fransız orta saha Steven Nzonzi ile anlaşmaya vardı. Fatih Terim'in sağ kolu olan Şükrü Hanedar'ın İtalya'da bizzat yürüttüğü girişimler sonucunda taraflar mutabakat sağlarken, oyuncunun birkaç gün içerisinde istanbul'a gelerek resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.



GALATASARAY'A MALİYETİ!



Galatasray tecrübeli oyuncu için kiralama bedeli vermezken, 1+1 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Oyuncunun satın alma opsiyonu da 16 milyon euro olacak. Fransız futbolcu, Galatasaray'dan bu sezon için 3,25 milyon euro garanti ücret alacak.



Bu arada Nzonzi, geçen sene 14 Ağustos'ta 26.6 milyon Euro bonservis bedeliyle Roma'ya transfer olmuştu. Tecrübeli ön libero dün de yine 14 Ağustos'ta Galatasaray'a transfer oldu. Geçtiğimiz günlerde beIN Sports France'a konuşan Nzonzi, "Kaç yaşında olursam olayım pes etmem ve savaşırım" demişti.



1.96'LIK DEV KULE



Temmuz 2015'te 8 milyon Euro karşılığında Stoke City'den Sevilla'ya transfer olan Nzonzi, Ağustos 2018'de de 26.6 milyon Euro'ya Roma'nın yolunu tuttu. 1.96 metrelik uzun boyuyla dikkat çeken futbolcu, Roma'da 39 maçta 1 gol, 2 asist; Sevilla'da 136 maç 8 gol, 7 asist; Stoke City'de 120 maçta 7 gol, 4 asistlik karneye ulaştı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kozlarından olacak oyuncu, kariyerinde 29 Devler Ligi maçına çıktı.