Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba sağlık kontrolünden geçti
Son şampiyon Galatasaray’ın transferi için görüşmelere başladığı milli futbolcu Emre Akbaba, bugün sağlık kontrolünden geçti.18 Ağustos 2018 Cumartesi 16:20
Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başladığı milli futbolcu Emre Akbaba sağlık kontrolünden geçirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki futbolcu Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde bir dizi teste tabi tutuldu.
Emre Akbaba'nın sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu.
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