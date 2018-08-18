Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başladığı milli futbolcu Emre Akbaba sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki futbolcu Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde bir dizi teste tabi tutuldu.

Emre Akbaba'nın sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu.