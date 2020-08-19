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Spor Galatasaray'ın yeni transferi Elabdellaoui ilk antrenmanına çıktı
Spor

Galatasaray'ın yeni transferi Elabdellaoui ilk antrenmanına çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 21:08:32 -
Galatasaray'ın yeni transferi Elabdellaoui ilk antrenmanına çıktı

ANKARA (AA) - Galatasaray'ın yeni transferi Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda Norveçli sağ bekin, takımla çalıştığı belirtildi.

Günü çift antrenmanla tamamlayan sarı-kırmızılıların akşam çalışmasının ısınma hareketleriyle başladığı, futbolcuların sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik hedefli oyunlar oynandığı kaydedildi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.



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