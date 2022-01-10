Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin ardından Galatasaray’da da teknik direktör değişikliği yaşanıyor. Galatasaray, Fatih Terim ile yollarını ayırdı. Peki, Terim’in yerine kim gelecek?

Galatasaray’ın yeni teknik direktörü kim olacak? Fatih Terim’ yerine kim gelecek?

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Seçim döneminin hemen ardından, henüz mazbatamızı almadan yaptığım çağrıyla, sözleşmesinin içeriğini dahi sorgulamadan Galatasaraylılık duruşuyla göreve koşan; kulübümüzün geleceği için yönetim olarak inandığımız futbol stratejisinin başarısı adına taşın altına bizimle birlikte elini koyan 7446 sicil numaralı divan kurulu üyemiz sevgili Fatih Terim hocamızla karşılıklı olarak kararlaştırdığımız üzere, kendisi halihazırda yürütmekte olduğu teknik direktörlük görevine bugün itibarıyla devam etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Terim'in tecrübelerinden her zaman faydalanacaklarını aktaran Elmas, açıklamasında şunları kaydetti:

"Galatasaray için birlikte yürüdüğümüz bu yolda, ülkemize ve kulübümüze sayısız büyük başarılar yaşatan; bu sezon da Avrupa'da hepimizi gururlandıran bir başarıya imza atan Galatasaraylı Fatih Terim'in fikir ve tecrübelerinden her zaman faydalanmaya devam edeceğiz. Fatih hocamıza geçmişten bugüne yapmış olduğu büyük hizmetleri için başta yönetimimiz olmak üzere temsil etmekte olduğumuz Galatasaray Spor Kulübü ve camiamız adına teşekkür ederiz."

Fatih Terim'in ardından göreve kimin geleceği henüz netlik kazanmadı. Yönetimden bazı isimlerin yerli teknik adam konusunda ısrarlı olduğu bazı üyelerin ise yabancı çalıştırıcı istediği gelen haberler arasında. Kulislerde şimdilik Okan Buruk ve Bülent Korkmaz isimleri geçiyor.