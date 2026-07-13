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4 tane ile başladı şimdi çiftliği var

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4 tane ile başladı şimdi çiftliği var

Ardahan'daki evinin bahçesine hobi olsun diye 4 tane kaz alan Sona Tuncer, aradan geçen birkaç yılda hiç beklemediği bir işin sahibi oldu. Tuncer’in bahçesi, aldığı kazlar zamanla çoğalmasıyla bugün yüzlerce kazın barındığı bir çiftliğe dönüştü.

#1
Foto - 4 tane ile başladı şimdi çiftliği var

Azerbaycan’dan Iğdır'a çobanlık yapmak için gelen Sona Tuncer, hobi amacıyla evinin bahçesinde beslemek için aldığı 4 kazla çiftlik sahibi oldu. Aldığı 4 kazı Halfeli beldesindeki evinin bahçesinde yetiştirmeye başlayan Tuncer’in zamanla kaz sayısı artınca işi büyütmeye karar verdi.

#2
Foto - 4 tane ile başladı şimdi çiftliği var

Daha önce küçükbaş hayvancılık yapan Tuncer ve ailesi, koyunlarını satarak kaz yetiştiriciliğine yöneldi. Evin bahçesindeki koyun ahırını kazlar için düzenleyen aile, burada kurdukları işletmede üretim yapmaya başladı.

#3
Foto - 4 tane ile başladı şimdi çiftliği var

Kısa sürede üretimini geliştiren ve çiftlik kuran Tuncer, şimdi 70 anaç kazdan yıllık yaklaşık 800 yavru elde ediyor. Oğlu Erhan ile kazların bakımını yapan Tuncer, hayvanların doğal beslenmesi için onları düzenli olarak otlaklara çıkarıyor.

#4
Foto - 4 tane ile başladı şimdi çiftliği var

Kaz yetiştiriciliğini daha da büyütmeyi hedefleyen Tuncer ailesi, destek sağlanması durumunda modern şartlara sahip daha büyük bir çiftlik kurmayı planlıyor.

#5
Foto - 4 tane ile başladı şimdi çiftliği var

Her yıl yaz aylarında Kars ve Ardahan'a çobanlık yapmaya gittiklerini ve burada gördüğü kaz yetiştiriciliğine merak saldığını ve ardından birkaç kazla başladığı üretimini daha sonra büyüttüğünü ifade eden Tuncer, şöyle konuştu:

#6
Foto - 4 tane ile başladı şimdi çiftliği var

"Her yıl binlerce kaz yetiştirerek hem aile ekonomimize katkı sağlamak hem de çevremdeki komşularıma bu alanda iş imkanı sunmak istiyorum. Aslen Azerbaycan vatandaşıyım. Yaklaşık 25 yıldır Iğdır'da yaşıyorum ve evliyim, beş çocuk annesiyim. Çocuklarımın hepsi evlendi. Şu anda yanımda 15 yaşındaki oğlum var. Kazların bakımını birlikte yapıyoruz. Oğlum okul tatillerinde bana yardım ediyor. Sabah erken saatlerde kazların yemlerini veriyor, ardından onları araziye çıkararak otlatıyoruz.”

#7
Foto - 4 tane ile başladı şimdi çiftliği var

Eşi Abdülmecit Tuncel ise destek sağlanması durumunda işi daha da büyütüp profesyonel bir çiftlik kurmayı hedeflediklerini anlatarak, "Koyunları sattık, bu kaz işine girdik. Şu anda ahırımız koyun yeri olduğu için teşkilat iyi değil, ondan dolayı zayiatımız da oluyor. Eğer bize bir kredi imkanı ve destek verilirse, biz bu işi daha modern bir şekilde yapmak istiyoruz. Mesela senede 1000 tane, 2000 tane yetiştirmek istiyoruz. Bizim işimiz budur, biz işçi insanlarız, çalışan insanlarız. Bunun üretimini daha da iyi yapmayı düşünüyoruz. En azından 3-5 kişi de yanımızda çalışmış olur, onlar da faydalanır" diye konuştu. Oğlu Erhan Tuncer de boş zamanlarında annesiyle kazları meraya çıkardığını ve üretim yapmayı, çalışmayı sevdiğini kaydetti.

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