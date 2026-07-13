4 tane ile başladı şimdi çiftliği var

Eşi Abdülmecit Tuncel ise destek sağlanması durumunda işi daha da büyütüp profesyonel bir çiftlik kurmayı hedeflediklerini anlatarak, "Koyunları sattık, bu kaz işine girdik. Şu anda ahırımız koyun yeri olduğu için teşkilat iyi değil, ondan dolayı zayiatımız da oluyor. Eğer bize bir kredi imkanı ve destek verilirse, biz bu işi daha modern bir şekilde yapmak istiyoruz. Mesela senede 1000 tane, 2000 tane yetiştirmek istiyoruz. Bizim işimiz budur, biz işçi insanlarız, çalışan insanlarız. Bunun üretimini daha da iyi yapmayı düşünüyoruz. En azından 3-5 kişi de yanımızda çalışmış olur, onlar da faydalanır" diye konuştu. Oğlu Erhan Tuncer de boş zamanlarında annesiyle kazları meraya çıkardığını ve üretim yapmayı, çalışmayı sevdiğini kaydetti.