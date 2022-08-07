Galatasaray'ın ünlü yıldıza yaptığı teklif belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İtalyan ekibi Inter'de forma giyen Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Alexis Sanchez 4 milyon euro istiyor

Sporx'in haberine göre, Galatasaray, Alexis Sanchez ile yaptığı müzakerelerde Şilili oyuncuyla 2 yıllık sözleşme üzerinden görüştü. Galatasaray, yıllık 4 milyon euro civarında bir para isteyen futbolcuya 3 milyon euro önerdi. Fransız ekibi Marsilya da Alexis Sanchez için görüşmelerini sıklaştırmış durumda. Güney Amerika basınında yer alan haberlere göre; Sanchez için Marsilya bir adım önde görünüyor. Galatasaray ise defteri kapatmış değil.

Büyük kulüplerde oynadı

33 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Inter'de 38 karşılaşmada 9 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti. Inter de futbolcuyu hem maliyeti hem de beklentilerin altında kalması sebebiyle kadroda düşünmüyor. Sanchez daha önce Manchester United, Arsenal, Barcelona, River Plate, Colo Colo ve Udinese gibi takılarda oynadı.

Galatasaray, dünyaca ünlü futbolcu Alexis Sanchez için 2 yıllık sözleşme üzerinden senelik 3 milyon euro teklif etti.