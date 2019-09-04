Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu - Sarı-kırmızılı takımda Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Emre Taşdemir, Emre Akbaba ve Ahmet Çalık UEFA listesinde yer almadı

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