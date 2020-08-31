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Spor Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda rakibi Azerbaycan ekibi Neftçi oldu.
Spor

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda rakibi Azerbaycan ekibi Neftçi oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 14:13:21 -
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda rakibi Azerbaycan ekibi Neftçi oldu.
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