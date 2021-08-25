Galatasaray'ın transferi Morutan İstanbul'da
Galatasaray Romanya takımı FCSB'nin oyuncusu Olimpiu Morutan ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirildi.
Sarı-kırmızılı ekip, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada Olimpiu Morutan transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Romanya takımı FCSB'nin profesyonel futbolcusu 25.04.1999 doğumlu Olimpiu Vasile Morutan2ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
2018 yılından beri FCSB formasını giyen 22 yaşındaki oyuncu, kulübüyle çıktığı 107 maçta 14 kez gol atma başarısı gösterirken 30 da asist yaptı.
Morutan, İstanbul'a iniş yaptı
Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan'ı taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.