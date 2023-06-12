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Spor Galatasaray'ın şampiyonluk çileği ortaya çıktı! Milyonerlik bu adam bu sefer geliyor!
Spor

Galatasaray'ın şampiyonluk çileği ortaya çıktı! Milyonerlik bu adam bu sefer geliyor!

Yeniakit Publisher
2023-06-12 16:56:00 - 2023-06-12 17:07:46
Galatasaray'ın şampiyonluk çileği ortaya çıktı! Milyonerlik bu adam bu sefer geliyor!

Süper Lig'de 2022/23 sezonunda Fenerbahçe ve Beşiktaş ile girdiği zirve yarışından üstün ayrılan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etmişti. Şansı giderse Galatasaray ile maaşta anlaşmaya yakın.. Çoğu yorumcuya göre analiz yapılıyor; Suudi Arabistan'da top kovalayan dünyaca ünlü yıldız isimden beklentiler çok am çok büyük...

Süper Lig'de 2022/23 sezonunda Fenerbahçe ve Beşiktaş ile girdiği zirve yarışından üstün ayrılan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etmişti. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılım hakkı kazanan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı - kırmızılıların, bir süredir adı gündemde olan Anderson Talisca için kiralama teklifi yaptığı iddia edildi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etmişti. Sarı - kırmızılılar, Nef Stadyumu'nda oynanan maçta rakibini 3-0 mağlup etmiş ve şampiyonluğunu taçlandırmıştı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen ve iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Aslan için flaş bir iddia gündeme geldi.

A Spor'un haberine göre Galatasaray, bir dönem Beşiktaş formasını da giyen Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberde sarı - kırmızılıların Brezilyalı yıldızı kiralamak için Al Nassr'a teklifte bulunduğu kaydedildi.

Takımından ayrılmak isteyen Anderson Talisca'nın teklife olumlu baktığı ve Galatasaray ile maaşta anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Transferin gerçekleşmesi durumunda tıpkı Icardi'de olduğu gibi maaşın büyük bölümünü Al Nassr'ın ödeyeceği belirtildi. Herkes şok oldu

Bu sezon Al Nassr formasıyla 27 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu büyük oyun sonrası 21 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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