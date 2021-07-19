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Spor Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Spor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu 3. ön eleme turundaki eşleşmeler belli oldu. Temsilcimiz Galatasaray turu geçmesi halinde, Celtic FC (İskoçya) / Midtjylland (Danimarka) maçının galibi ile oynayacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 14:24:00 - 2021-07-19 14:29:26
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu 3. ön eleme turu kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.

Turnuvanın 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile eşleşen Galatasaray, Hollanda ekibini elemesi halinde 3. ön eleme turunda Celtic (İskoçya)-Midtjylland (Danimarka) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 3-4 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 10 Ağustos'ta oynanacak.

Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

Şampiyonlar Yolu

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) / Omonoia FC (Kıbrıs Rum Kesimi) - Legia Varşova (Polonya) / Flora Tallinn (Estonya)

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / CFR Cluj (Romanya) - Bratislava (Slovakya) / Young Boys (İsviçre)

Olympiakos (Yunanistan) / Neftçi PFK (Azerbaycan) - Mura (Slovenya) / Ludogorets (Bulgaristan)

Kairat Almaty (Kazakistan) / Kızılyıldız (Sırbistan) - Alashkert (Ermenistan) / Sheriff Tiraspol (Moldova)

Malmö (İsveç) / HJK Helsinki (Finlandiya) - Rangers (İskoçya)

Ferencvaros (Macaristan) / Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Slavia Prag (Çekya)

Lig yolu

PSV Eindhoven (Hollanda) / Galatasaray - Celtic FC (İskoçya) / Midtjylland (Danimarka)

Spartak Moskova (Rusya) - Benfica (Portekiz)

Genk (Belçika) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Monaco (Fransa) - Rapid Wien (Avusturya) / Sparta Prag (Çekya)

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