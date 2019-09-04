Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu 2019-2020 sezonunda Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray kadro bilgisini UEFA'ya iletti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu açıkladı. Fatih Terim'in seçtiği listede Ahmet Çalık, Martin Linnes, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı isimleri yer almadı. İşte Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu; Kaleciler: Muslera, Okan Savunma: Şener, Ömer, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo Orta Saha: Seri, Selçuk, Belhanda, Babel, Donk, Feghouli, Nzonzi, Lemina Hücum: Adem, Falcao, Andone, Emre Mor

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