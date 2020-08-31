Galatasaray'ın rakibi Neftçi
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Neftçi, geçen sezon Azerbaycan 1. Ligi'ni ikinci sırada tamamladı - Liginde 8 kez şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında 50 maç yaptı
İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda eşleştiği Azerbaycan'ın Neftçi takımı, 8 kez şampiyon olduğu ülke liginde geçen sezonu ikinci sırada tamamladı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 1937 yılında kurulan Neftçi takımı, iç saha maçlarını 11 bin kişilik Bakcell Arena'da oynuyor.
Siyah-beyazlı renklere sahip Neftçi, tek maç üzerinden oynanacak turda 17 Eylül'de Azerbaycan'da Galatasaray'ı konuk edecek.
- 1. turda Kuzey Makedonya ekibini eledi
UEFA Avrupa Ligi'ne 1. turdan başlayan Neftçi, Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile karşılaştı.
Yine Azerbaycan'da tek maç üzerinden yapılan karşılaşmada Bakü ekibi, rakibini 2-1 mağlup ederek 2. tura çıktı.
- 8 şampiyonluğu bulunuyor
Neftçi'nin Azerbaycan Ligi'nde 8 şampiyonluğu bulunuyor.
İlk şampiyonluğuna 1991-1992'de ulaşan siyah-beyazlı ekip, son şampiyonluğunu ise 2012-2013'te elde etti.
Bakü ekibi 7 kez de Azerbaycan Kupası'nı müzesine götürdü.
Neftçi, geride kalan 2019-2020 sezonunu ise 2. sırada tamamladı.
- Avrupa kupalarında 50 maça çıktı
Azerbaycan temsilcisi, Avrupa kupalarında 50 maça çıkarken, 13 galibiyet elde etti. Rakipleriyle 15 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 22 mağlubiyet aldı.
2012-2013 sezonunda Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL ekibini play-of turunda eleyen Neftçi, Azerbaycan tarihinde UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılan ilk takım olmuştu.
- Kadro yaş ortalaması 25
Neftçi, kadrosunda bulundurduğu genç oyuncularla dikkati çekiyor.
Yaş ortalaması 25 olan Bakü ekibinin teknik direktörlüğünü Azerbaycanlı Fuzuli Mammadov yaparken, Neftçi'nin internet sitesine göre kadrosu şöyle:
Kale: Salahat Agayev, Agil Mammadov, Kamran Ibrahimov
Savunma: Cabir Amirli, Mamadou Mbodj (Senegal), Rener Alves De Souza (Brezilya), Anton Krivotsyuk (Ukrayna), Voislav Stankovic (Sırbistan), Omar Buludov, Tallison Diaz (Brezilya)
Orta saha: Namık Alaskarov, Emin Mahmudov, Saman Nariman Jahan (İran), Fehmin Muradbeyli, Yusuf Lawal (Nijerya), Farid Yusifli, Steven Joseph-Monrose (Fransa), Sabir Bugrin, Mamadou Kane (Gine), İsmayıl Zülfügarlı
Forvet: Mirabdulla Abbasov, İbrahim Aliyev