Galatasaray'ın rakibi belli oldu mu? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan ve adını son 16 turuna yazdıran Galatasaray'ın rakibinin ne zaman belli olacağı merak konusu. Peki, Galatasaray UEFA rakibi belli oldu mu? Galatasaray Avrupa Ligi rakibi:
Avrupa Ligi E Grubu'nu lider tamamlayan ve adını son 16 turuna yazdıran Galatasaray'ın rakibinin ne zaman belli olduğu, muhtemel rakipleri merak konusu. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?
Galatasaray'ın rakibi belli oldu mu? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?
Galatasaray mücadele ettiği E Grubu’nu lider tamamladı ve son 16 turuna doğrudan adını yazdırdı. Galatasaray’ın rakibi play-off turu tamamlandıktan sonra çekilecek olan kurayla belli olacak. Sarı-kırmızılıların rakibi 25 Şubat 2022’de çekilecek olan kura sonunda belli olacak.
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri 17-24 Şubat tarihleri arasında oynanacak olan play-off maçlarının ardından belli olacak.
Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri şöyle:
Atalanta - Olympiakos
Sevilla - Dinamo Zagreb
RB Leipzig - Real Sociedad
Barcelona - Napoli
Zenit - Real Betis
Dortmund - Rangers
Sheriff - Braga
Porto - Lazio