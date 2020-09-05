Manchester City ile sözleşmesi biten orta saha oyuncusu Aleix Garcia, Galatasaray'ın radarına girdi.

Garcia için scout ekipleri olumlu rapor verince yönetim düğmeye bastı.

Orta sahaya iki takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, Fulham'ın Lemina'yı kadrosuna almasıyla birlikte gözden düşen Stefan Johansen'i kiralamak için teklif yapmıştı.

Fulham'dan Norveçli oyuncu için yanıt bekleyen Galatasaray, ikinci adayını da yine İngiltere'den belirledi.

Manchester City ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 23 yaşındaki oyuncu, Aslan'ın radarına girdi.

Yeni sezonda teknik ekibin kadroda görmek istediği İspanyol futbolcu, merkez orta saha ve ön liberoda görev alabiliyor.

Garcia, geçtiğimiz sezonu Belçika ekiplerinden olan Mouscron'da kiralık olarak geçirmişti.

Galatasaray teknik heyetinin de olumlu rapor vermesi ile serbest durumda olan oyuncu için ilk girişimlere başlanma kararı verildi.

Futbolcuya Avrupa'dan da başka teklifler olduğu belirtilirken, Galatasaray Aleix için üç senelik sözleşme önermeye hazırlanıyor.

Scout ekipleri de takip mercek altına alıp olumlu rapor verdikleri futbolcuyu önerilecek ücreti kabul ederse ve Johansen için de Fulham'dan onay gelirse, sarı-kırmızılılar yeni sezonda orta sahasını Premier Lig'den oluşturmuş olacak.

19 yaşında transfer oldu

Villarreal altyapısında yetişen Garcia, 2016 senesinde henüz 19 yaşındayken Manchester City'e transfer oldu.

Mavilerin büyük umutlar beslediği İspanyol futbolcu, Girona ve Mouscron takımlarında kendini geliştirmesi amacıyla kiraya verildi. Fakat Belçika Ligi'nde geçtiğimiz sezon 23 maçta 5 gol ve 3 asistlik performansı olmasına rağmen yeterli görülmeyen Garcia'nın sözleşmesi uzatılmadı ve oyuncu boşta kaldı.